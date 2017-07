Quarti Coppa Italia forse con Juve-Roma

MILANO, 21 LUG - Da una parte del tabellone Juventus-Roma e Napoli-Atalanta, dall'altra il derby fra Milan e Inter e Lazio-Fiorentina: sono i possibili incroci ai quarti di finale della prossima coppa Italia (al via il 30 luglio), in base ai sorteggi di oggi. Le otto teste di serie entreranno agli ottavi (13 e 20 dicembre) e la Juventus, vincitrice delle ultime tre edizioni del torneo, affronterà probabilmente una fra Genoa e Crotone, la Roma potrebbe trovarsi sulla propria strada il Torino, l'Atalanta il Sassuolo, il Napoli una fra Udinese e Benevento. Sulla parte destra del tabellone per il Milan si può prevedere il debutto contro la vincitrice del derby di Verona fra Chievo ed Hellas, mentre l'Inter potrebbe incrociare il Cagliari, la Fiorentina la Sampdoria, e la Lazio una fra Bologna e Spal.