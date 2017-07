Juventus: Pjanic, a Cardiff no litigi

TORINO, 21 LUG - "Spero la smettano di parlare dell'intervallo di Cardiff, non è successo nulla". Miralem Pjanic mette a tacere le voci sui litigi nello spogliatoio della Juventus in occasione della finale Champions. "Abbiamo perso contro una squadra molto forte, che ha dimostrato di essere più forte di noi", taglia corto il centrocampista bianconero ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della prima amichevole bianconera negli Stati Uniti, contro il Barcellona. Il bianconero taglia corto anche sull'addio di Bonucci. "Conosceva il club, sapeva come funziona alla Juve - dice al riguardo -. Ha scelto di andare via, come ogni anno partono o arrivano nuovi calciatori. Ricominciamo dai calciatori che abbiamo".