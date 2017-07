Pjanic: "Scudetto? Non c'è solo la Juve"

TORINO, 21 LUG - "Non c'è solo la Juve per lo scudetto: ogni campionato è sempre più complicato e Milan, Roma, Napoli, Inter, lotteranno con noi". Questa la previsione di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, sulla lotta per lo scudetto. "Abbiamo già dimenticato la scorsa stagione - ammonisce gli avversari il bosniaco -, abbiamo disputato una grande stagione, ma non eccezionale, ci è mancata la Champions. Dovremo avere la giusta continuità per vincere ancora, ma sono certo che l'ambizione ci darà grandi motivazioni".