Da tifosi maglia 'Total black' del Milan

MILANO, 21 LUG - È il frutto di un concorso grafico fra tifosi la terza maglia del Milan per la stagione ormai alle porte. Grazie alla piattaforma Creator Studio dello sponsor tecnico Adidas Football, è stata data la possibilità a tutti i fan di creare una proposta di maglia e poi di votare le migliori. Come si legge in un comunicato, le 100 proposte più votate sono state in seguito sottoposte a un team di esperti che ha decretato il designer vincitore finale: la maglia da lui creata reinterpreta i colori sociali in una nuova versione grafica, quasi interamente nera con una fascia rossa sul torace che crea un mix fra tradizione e innovazione.