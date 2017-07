Montella, Milan è ancora in costruzione

MILANO, 21 LUG - Il Milan è "una squadra in costruzione, non ancora completa". Parola di Vincenzo Montella che a meno di una settimana dal preliminare di Europa League aspetta l'arrivo di almeno un nuovo attaccante. "Parlo tutti giorni con la società. Hanno fatto già un grandissimo mercato - ha osservato l'allenatore rossonero a Shenzhen, alla vigilia dell'ultimo impegno in Cina, con il Bayern Monaco - Va detto che molti ragazzi arrivano da campionati stranieri, per di più sono anche molto giovani. Come ha detto il ds Massimiliano Mirabelli, stiamo cercando i profili giusti che possano fare il caso nostro". "Sicuramente dobbiamo migliorare dal punto di vista della tenuta. Al momento siamo un po' indietro a livello di condizione. Cercherò di dare più minuti ai giocatori che potrebbero essere titolari nel preliminare di Europa League", ha spiegato Montella ribadendo che il Milan "deve deve puntare alla zona Champions''.