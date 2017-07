Fiorentina:Renzi'se posso dare una mano'

FIRENZE, 21 LUG - "E' un momento delicato per Firenze e la Fiorentina. Io non ho alcun ruolo com'e' noto; ma se posso dare una mano, molto volentieri. Diciamo così, in modo molto diplomatico". Lo ha detto in diretta su Lady Radio il segretario del Pd Matteo Renzi, rispondendo a chi gli chiedeva se potesse fare qualcosa riguardo la difficile situazione della società viola.