Bonucci'grazie a Kessie per maglia n.19'

MILANO, 21 LUG - Franck Kessie ha ceduto la maglia numero 19 a Leonardo Bonucci e dovrebbe aver optato per la 79: la chiusura del piccolo caso diplomatico fra due nuovi acquisti del Milan l'ha raccontata lo stesso ex difensore della Juventus, presentato sul social network cinese Weibo. "È stato creato qualcosa che va oltre la realtà - ha minimizzato Bonucci dalla Cina -. Sono entrato in punta di piedi nello spogliatoio e ieri con Franck ci siamo accordati sulla scelta del numero. Lo ringrazio perché è un ragazzo sensibile e intelligente, un grande investimento perché potrà dare tanto al Milan. Mi ha lasciato gentilmente il 19 e per me è importante continuare la mia strada con un numero su cui ho fatto affidamento nei momenti difficili della mia carriera e della mia vita personale. Da qui si capisce la voglia di andare avanti insieme verso un unico obiettivo, arrivare a quell'impossibile che tutti vogliono".