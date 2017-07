In Spagna insistono, Neymar verso il Psg

MADRID, 21 LUG - Neymar sarebbe sempre più vicino a lasciare il Barcellona per vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Secondo l'emittente pubblica catalana Catalunya Radio, citata da Marca online, il padre dell'asso brasiliano avrebbe già raggiunto un accordo con il Psg per il passaggio della stella del Barcellona al club parigino. Catalunya Radio, che si definisce la "radio nazionale catalana", ritiene che la cessione di Neymar al Paris Saint Germain sia cosa fatta "al 95%". As scrive che il club catalano inizia a prendere sul serio il rischio di perdere il brasiliano, e che il Psg pagherà i 222 milioni della clausola rescissoria. Una possibilità che "sta provocando il panico nel Barca".