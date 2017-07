Rocchi dirigerà la Supercoppa Europea

ROMA, 21 LUG - L'Uefa ha annunciato che sarà Gianluca Rocchi a dirigere la gara valida per la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Manchester United in programma l'8 agosto alla National Arena Filip II di Skopje in Macedonia. L'arbitro fiorentino sarà assistito dai guardalinee Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini e dagli arbitri addizionali Davide Massa e Massimiliano Irrati. Come arbitro di riserva è stato designato Riccardo Di Fiore, mentre il francese Clément Turpin sarà il quarto uomo. Internazionale dal 2008, Rocchi ha diretto sinora 72 gare di competizioni Uefa. Nella scorsa stagione è stato designato in 9 occasioni in Europa, comprese la gara di ritorno del quarto di finale di Champions League tra Leicester e Atletico Madrid e la semifinale d'andata di Europa League tra Ajax e Lione. E' stato inoltre designato come quarto ufficiale della finale di Europa League disputata a Stoccolma tra Ajax e Manchester United.