Cairo: Belotti? Prima di darlo ci penso

ROMA, 20 LUG - "Voglio tenere Belotti ancora un anno, e forse anche di più, spero anche lui... Prima di privarmi di lui ci penso 100 volte". Lo ha ribadito Urbaino Cairo, a Sky, in diretta dal ritiro del Torino, a Bormio. "Ho già detto e lo ripeto: Belotti ha una clausola rescissoria che vale per l'estero, 100 milioni. Se arriva qualcuno e lui vuole, a quella cifra devo cederlo - ha ricordato il presidente del club granata -. Ovunque vado mi chiedono 'che fa Belotti?'. Perché lo devo vendere? E' un nostro giocatore, lo voglio tenere. Se poi il giocatore vuole andare via a tutti i costi, vedremo... Siamo disponibili, siamo gente per bene, ma ci sono contratti firmati. Dopodiché, vedremo".