Sabatini, Schick non e' dell'IUnter

MILANO, 20 LUG - ''Se Schick piaceva già dalla Roma? Lo amavamo tutti. E' un talento ma non è un nostro giocatore purtroppo. Manca tutto, è un giocatore della Sampdoria e non credo parleremo con gli agenti''. Il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini, intercettato all'aeroporto di Malpensa prima di partire per la Cina, non scopre le carte del mercato dell'Inter. ''Non posso parlare privatamente, parlo solo in sala stampa'', chiarisce Sabatini. Anche su Vecino non si sbilancia: ''Manca qualcosa, di pensarlo e farlo''. Mentre sul futuro di Ivan Perisic, nel mirino del Manchester United, non ha dubbi: ''Sapete perfettamente quanto vogliamo per cederlo. E la proposta non è ancora arrivata''.