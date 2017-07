Roma: Defrel, Monchi "per noi priorità"

ROMA, 20 LUG - Dopo le visite mediche di stamattina a Villa Stuart, la Roma ha annunciato di avere sottoscritto con il Sassuolo il contratto per l'acquisizione a titolo definitivo di Gregoire Defrel, a fronte di un corrispettivo fisso di 5 milioni e l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive. L'accordo prevede inoltre il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 3 milioni, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. L'attaccante francese ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 2022. "Sono molto felice di avere finalmente Defrel nella nostra squadra - le parole del ds Monchi -. Gregoire era per noi una priorità".