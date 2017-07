Higuain-Napoli: ancora nessuna decisione

ROMA, 20 LUG - Nessuna decisione è stata ancora presa dal collegio arbitrale chiamato a decidere sulla controversia che vede contrapposti l'attaccante argentino Gonzalo Higuain e la società Calcio Napoli in merito agli emolumenti sui diritti d'immagine che, secondo l'ex giocatore azzurro, il club di Aurelio de Laurentiis non gli avrebbe corrisposto. A renderlo noto all'Ansa è l'avvocato Massimo Farina, presidente del collegio arbitrale. Si tratterebbe di un'ingente somma (600mila euro), relativa alla stagione 2015/'16, che il "Pipita" ritiene non gli sia stata ancora versata. "Nella qualità di presidente del collegio arbitrale nella controversia tra Higuain e la società Calcio Napoli - dice l'avvocato Farina - dichiaro che in merito alla vicenda il lodo non è stato ancora depositato e che non è stata ancora assunta nessuna decisione".