Kalinic lascia ritiro della Fiorentina

MOENA (TRENTO), 20 LUG - Nikola Kalinic lascerà di nuovo in giornata il ritiro della Fiorentina, dov'è arrivato ieri sera dopo quasi una settimana di permesso concessogli dal club per "motivi familiari". "Ringrazio la Fiorentina per il sostegno e la disponibilità, è un momento difficile, devo tornare in patria per definire quanto accaduto alla mia famiglia", ha spiegato l'attaccante croato: la moglie del giocatore, nella abitazione di Spalato, ha subito un furto mentre si trovava in casa. Kalinic domani è stato convocato di nuovo dalla polizia che sta indagando sull'episodio. L'attaccante ha parlato del futuro, dato che qualche giorno fa era uscito allo scoperto annunciando di voler andare al Milan ritenendo conclusa l'esperienza con la Fiorentina nonostante un contratto in scadenza nel 2019. "Ho detto quello che penso ma sono pronto a mettermi a disposizione dell'allenatore e della squadra appena rientrerò. Con la società prenderemo una decisione, la migliore per me e per la stessa Fiorentina".