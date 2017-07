Morata, Conte perfetto per me

ROMA, 20 LUG - "Me ne vado al club e dal tecnico che più mi hanno cercato, Antonio Conte e' l'ottimo per me". Alvaro Morata parla gia' da centravanti del Chelsea, dopo che ieri il Real ha ufficializzato il suo trasferimento al club campione d'Inghilterra. L'attaccante spagnolo ritrova il tecnico che ha sfiorato al suo arrivo alla Juve, nella stagione 2014-2015. Parlando a Los Angeles, Morata - al quale era interessato anche il Milan - ha raccontato i risvolti della trattativa. "E' stata una strana estate, ma alla fine tutto si e' risolto: vado in un club che mi cercava da anni, con un allenatore col il quale ho parlato piu' di una volta. Protagonista con la maglia dei Blues? Vado a Londra esattamente per questo".