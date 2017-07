Spalletti, mercato? Se c'è un'occasione

ROMA, 20 LUG - "La differenza la deve fare chi c'è già. Se poi capiterà l'occasione giusta, ci faremo trovare pronti". Luciano Spalletti risponde così ad una domanda sul mercato dell'Inter alla prima conferenza stampa in Cina. "Conosco le difficoltà di riportare l'Inter dove merita – aggiunge Spalletti come riportato sul profilo Twitter del club – Servono giocatori bravi e noi ne abbiamo. Serviranno impegno e grande lavoro, ma siamo tutti consapevoli dell'importanza del compito". Domani i nerazzurri giocheranno un'amichevole con lo Schalke 04. "L'obiettivo è crescere - conclude il tecnico - Ci sarà qualche difficoltà tecnica, ma servirà per migliorare". Al suo fianco Mauro Icardi, in uscita dal problema muscolare che da maggio lo ha tenuto lontano dai campi. "Quando rientrerò? Decideremo giorno per giorno con il mister e lo staff medico", fa sapere il capitano. E Spalletti spiega che l'attaccante argentino vorrebbe giocare tutte le partite ma, finché non sarà completamente recuperato, è inutile rischiare una ricaduta.