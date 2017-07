Champions Cup: Roma-Psg 4-6 ai rigori

ROMA, 20 LUG - La Roma ha perso per 6-4 ai rigori contro il Paris Saint-Germain, a Detroit, nell'esordio in International Champions Cup. Al 90' la partita era terminata 1-1. Francesi in vantaggio con l'ex giallorosso Marquinhos al 36', pareggio della Roma al 60' con Sadiq. Dal dischetto hanno segnato Peres, Nainggolan e De Rossi, decisivo l'errore di Gerson. All'inizio, Di Francesco ha mandato in campo un 4-3-3 con Alisson in porta; Peres, Manolas, Juan Jesus e Hector Moreno in difesa; Pellegrini, Gonalons e Strootman a centrocampo; Iturbe, Dzeko e Perotti in attacco. Nella ripresa, molti cambi e in campo Fazio, Castan, Gerson, De Rossi, Nainggolan, Tumminello, Sadiq e Antonucci. Il prossimo impegno della Roma nella competizione sarà martedì (prime ore del 26 in Italia) contro il Tottenham, ad Harrison.