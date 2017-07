Cagliari: 8 gol contro il Real Vicenza

CAGLIARI, 19 LUG - Il Cagliari ha battuto 8-0 i dilettanti del Real Vicenza, nel ritiro a Pejo. Nella seconda uscita stagionale bene soprattutto Giannetti, autore di una tripletta. Nel primo tempo Massimo Rastelli ha schierato quelle che in teoria dovrebbero partire come seconde linee. E, dopo il gol iniziale di Deiola su assist di Cossu, Giannetti ha subito sfruttato l'occasione, realizzando due reti. Rossoblù all'intervallo sul 4-0 grazie alla marcatura del nordcoreano Han. Nelle ripresa, prima dell'ingresso dei big (unico assente Sau) è andato a segno ancora Giannetti, questa volta su rigore. Il sesto gol è arrivato con un pallonetto da lontanissimo di Cigarini. Nel finale risultato ancora più rotondo con le reti di Borriello e Joao Pedro. Un buon test per Rastelli, nell'attesa del confronto, sempre in amichevole, contro il Brescia. I rossoblù resteranno in Val di Sole ancora sino al 22 luglio.