Amichevole Fiorentina, 5-0 al Trento

MOENA, 19 LUG - La Fiorentina ha battuto 5-0 il Trento in amichevole: di Babacar su rigore, Zekhnini, Hagi, Gori e Illanes le reti. Nel test che ha visto l'utilizzo della Var è stato schierato dal primo minuto Vecino, che però appare sempre più vicino all'Inter. "Mi piacerebbe allenarlo, è un giocatore moderno, ma conosco anche la realtà", ha dichiarato il tecnico Pioli che ha lasciato a riposo Federico Chiesa: "Ci ha portato grande entusiasmo". La Fiorentina per il centrocampo è vicinissima al francese Jordan Veretout, 24 anni, in forza all'Aston Villa. Pronta un'offerta di circa 7 milioni e un contratto di 5 anni.