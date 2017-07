Accordo Inter-Sampdoria per Schick

MILANO, 19 LUG - C'è l'accordo tra l'Inter e la Sampdoria per Patrik Shick. Oggi i dirigenti nerazzurri hanno incontrato, nella sede del club, il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti e l'avvocato Antonio Romei. Colloqui proficui che avrebbero già portato all'accordo per il trasferimento del giocatore a fronte di 30 milioni di euro pagati in più trance. Il presidente Massimo Ferrero ha commentato così la trattativa: "Schick sta bene, l'Inter di più". L'attaccante ceco doveva vestire la maglia della Juventus ma qualche problema fisico del giocatore ha bloccato l'operazione. Così Schick è tornato sul mercato e l'Inter si è subito mossa per assicurarselo. Sono ancora top secret le cifre, ma l'acquisto di Schick da parte dell'Inter potrebbe essere ratificato sulla base di 25 milioni, quella che era la clausola rescissoria in base alla quale il giocatore sarebbe stato ceduto dalla Sampdoria. Il giocatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento.