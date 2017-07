Genoa, test in famiglia, bene Bertolacci

GENOVA, 19 LUG - Finisce 3-2 per il Genoa B il test in famiglia disputato a Neustift dopo la rinuncia della squadra turca Goztepe a causa di molto infortuni. Non c'era il tecnico Ivan Juric che ha raggiunto a Milano il presidente Enrico Preziosi per un vertice di mercato ed è probabile che il mister ritorni nelle prossime ore a Neustift in compagnia del nuovo acquisto Ricardo Centurion, centrocampista offensivo acquistato dal San Paolo. Come detto, davanti a 300 spettatori, ha vinto il Genoa B contro il Genoa A grazie alla doppietta di Bertolacci e al gol di Simeone. Sabato i rossoblu affronteranno alle 17 a Linz i tedeschi dell'Hoffenheim che si sono qualificati per i preliminari di Champions League.