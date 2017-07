Atalanta: Gasperini,veri test sono altri

BERGAMO, 19 LUG - "La rosa si sta completando con Petagna, che è arrivato oggi, e Caldara, atteso per venerdì; il gruppo lavora, ma non sono certo questi i test in grado di dirci qualcosa". Gian Piero Gasperini commenta così il 15-0 dell'Atalanta al Brusaporto, elogiando il centravanti triestino dell'Under 21, appena tornato dalle vacanze: "Si è unito al gruppo oggi per pranzo, allenandosi da solo, non immaginavo che sarebbe stato pronto a entrare negli ultimi 10', segnando pure una tripletta". L'allenatore nerazzurro punta sulle prossime amichevoli: "Il Lilla, il Dortmund e il Valencia saranno banchi di prova ben più importanti, anche a livello fisico, i metri di paragone giusti per le sfide che ci attendono in Europa - spiega -. L'intelaiatura della squadra ricalca quella dell'anno scorso, adesso vanno provati e inseriti progressivamente i nuovi". Soddisfazione ma anche spazi risicati (oggi titolari) per i due Under 20 reduci dal Mondiale di categoria: "Pessina e Orsolini sono utili".