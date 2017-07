Spalletti,Inter sarà a livello di Suning

MILANO, 19 LUG - "Suning è impressionante per la maestosità, per la grandezza, con 25 mila uffici e tutti insieme non li avevamo mai visti. S'intuisce quale può essere l'impronta che Suning vuole dare anche al calcio e noi dobbiamo essere assolutamente al livello del nostro club. All'altezza. Penso che l'Inter abbia una degna proprietà". Sono le impressioni che Luciano Spalletti racconta al canale tematico del club, dopo avered visitato il quartier generale di Suning, a Nanchino. Domani l'Inter arriverà a Changzhou, dove venerdì affronterà lo Schalke 04. "Ora inizia la seconda parte del ritiro – spiega Spalletti - in cui dobbiamo continuare a conoscere meglio i nostri giocatori e vedere quella che sarà la squadra e metterci mano. Prepararci bene a queste partite per cominciare forte in campionato. Sono sfide fondamentali per mettere in moto la macchina". Poi, sull'accoglienza ricevuta all'arrivo in Cina: "C'erano tanti tifosi in aeroporto all'arrivo della squadra significa che i confini sono sempre più sottili".