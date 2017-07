Lotti: Lega si dia una governance chiara

MILANO, 19 LUG - "È impensabile avere una Lega calcio che fattura 1,2 miliardi e non avere una governance seria che tutela l'interesse delle squadre e del nostro campionato". Lo ha detto il ministro dello Sport, Luca Lotti, parlando dello stato di salute del calcio italiano, durante la festa dell'Unità, a Milano. Il Governo "si sta indirizzando su alcune richieste. Prima di tutto quella di chiedere alla Lega di organizzarsi attraverso una governance chiara, con un ad o un presidente - ha aggiunto - per valorizzare un prodotto che ha un valore non inferiore a quello di altre leghe in altri Paesi". Poi, il punto delle "infrastrutture, dobbiamo aiutarle non dando soldi pubblici, ma garantendo le società che investono nei tempi di realizzazione delle strutture e nella bancabilità", ha concluso.