Riduzione costi per le società della Lnd

ROMA, 19 LUG - La Lega nazionale dilettanti, d'intesa con la Generali Italia, anche per 2017/18, conferma la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle società della Lnd. Il premio pro-capite per la nuova stagione è ridotto a 29 euro per gli assicurati di calciatori e allenatori, mentre per quanto attiene al premio relativo ai dirigenti l'importo pro capite è ridotto a 5 euro. "Sono particolarmente orgoglioso di poter annunciare la conferma della tutela assicurativa per tesserati e dirigenti della Lnd - ha spiegato il presidente, Cosimo Sibilia -. Le nuove condizioni ottenute da Generali Italia spa, che ringrazio, consentiranno alle nostre società di ottenere un sensibile risparmio, per quanto riguarda il premio per giocatori, allenatori e dirigenti ufficiali. È un altro piccolo, grande passo nel cammino che abbiamo intrapreso verso una Lega più vicina al territorio e accessibile a tutti. Una strada che non può prescindere dal rendere sostenibili i costi per le società. È la nostra missione".