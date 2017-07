Atalanta: 15 gol contro il Brusaporto

ROVETTA, 19 LUG - L'Atalanta ha battuto 15-0 il Brusaporto (squadra bergamasca di Eccellenza), nel test pomeridiano valido per il secondo Trofeo FraMar disputato nel Centro sportivo Marinoni, a Rovetta, sede della preparazione dei nerazzurri, davanti a mille persone. A segno nel primo tempo con una tripletta di Cornelius che apre e chiude la cinquina completata da Orsolini e Kurtic; chiudono nella ripresa le doppiette di Gomez (su rabona il 7-0), Ilicic (il primo su rigore), Hateboer e Petagna, con Haas e Vido a completare lo score. Anticipato a oggi il rientro di Petagna, mentre l'altro Under 21 Caldara, salvo contrordine, sarà a disposizione da sabato. Domenica l'altra amichevole in Valseriana, alle 16,30, a Clusone, contro la Giana Erminio.