Juve: Dybala,primo allenamento negli Usa

TORINO, 19 LUG - "Primo allenamento", nell'attesa di riunirsi con il gruppo. Paulo Dybala affida a Instagram il proprio commento sull'inizio della stagione. L'attaccante ha postato una foto che lo ritrae in compagnia di un altro bianconero, Alex Sandro, al lavoro in una palestra di Boston. Con i due anche Higuain e Cuadrado, che domani saranno raggiunti dal resto della squadra per la tournee negli Stati Uniti.