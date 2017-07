Tifoso obbligato almeno a 1 km da stadio

MILANO, 19 LUG - La sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha stabilito, per un tifoso dell'Inter, condannato dopo avere accoltellato un uomo, l'obbligo di tenersi ad almeno un chilometro di distanza "dalle sedi degli impianti sportivi", per "qualsiasi partita di calcio (amichevole e non)" del club nerazzurro. Nei confronti del 27enne, che si trova attualmente in carcere, dopo la condanna con rito abbreviato a quattro anni, per avere accoltellato un uomo in un bar in provincia di Milano, è stato anche disposto l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni. Misura, quest'ultima, chiesta dalla Questura e accolta dal Tribunale milanese. L'ultimo episodio contestato al giovane, nei confronti del quale sono stati emessi quattro Daspo (il primo nel 2007 quando era ancora minorenne), è l'aver partecipato a una rissa con gli ultras rivali, in occasione dell'incontro Inter-Frosinone del 9 aprile 2016.