Coppa Estate Csi a Nazionale giornaliste

ROMA, 19 LUG - Il Csi di Roma ha salutato la chiusura della stagione 2016/17 con una festa speciale. Protagonista della serata, all'insegna dello slogan 'Lo sport che ha a cuore la vita', la partita di calcio a 5 tra la Nazionale delle parlamentari e quella delle giornaliste, per la 2/a edizione del trofeo Estate Csi-Memorial Jo Cox. Per la cronaca si sono imposte le giornaliste per 4-1. La squadra delle parlamentari, allenate da Katia Serra, è scesa in campo con Quartapelle, Ascani, Bini, Tentoni, Gribaudo, Comi, Pari, Bonaccorsi. Le giornaliste, allenate da Enrico Varriale, hanno schierato Di Chio, Caricato, Chimenti, Miriano, Meini, Ciaccio, De Vecchi. È stata anche la serata delle 15 società sportive premiate con la consegna di altrettanti defibrillatori, il cui uso è obbligatorio dal primo luglio. Gli apparecchi sono stati messi a disposizione da Federfarma Roma e consegnati dal presidente nazionale dell'associazione Marco Cossolo.