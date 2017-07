Hernanes torna in Brasile al San Paolo

ROMA, 19 LUG - Il Profeta Hernanes torna in patria. Il centrocampista ex Lazio, Inter e Juventus, ceduto dai bianconeri nel gennaio scorso ai cinesi dell'Hebei Fortune per 10 milioni di euro, giocherà in prestito nel San Paolo, club che lo lanciò nel calcio professionistico e con cui Hernanes ha vinto vari titoli. L'annuncio del ritorno dell'ex idolo della 'torcida tricolor' è stato dato dal presidente del San Paolo Carlos Augusto de Barros Silva. "Hernanes è un idolo del San Paolo - ha detto -, un giocatore straordinario e un atleta esemplare. Sono assolutamente certo che ci darà una grossa mano. Bentornato a casa, Hernanes". Penalizzato dalle nuove regole sugli stranieri, in Cina l'ex laziale non ha avuto molta fortuna, giocando otto partite e segnando un gol. La sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 21 giugno in una partita della Coppa della Cina, contro l'Evergrande Guangzhou.