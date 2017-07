Vecino titolare contro il Trento

MOENA (Tn), 19 LUG - C'è anche Matias Vecino tra gli undici titolari che Stefano Pioli schiererà questo pomeriggio a Moena nell'amichevole contro il Trento, terzo incontro stagionale per la squadra viola. Il centrocampista uruguaiano è al centro di una trattativa di mercato che lo accosta sempre più all'Inter: la clausola di 24 milioni di euro inserita nel contratto del giocatore, pagabili in due tranche, lo rende alquanto appetibile senza contare che Luciano Spalletti lo segue e lo stima da tempo. In queste ore si stanno intensificando i contatti fra il club nerazzurro e l'entourage di Vecino, nell'attesa il tecnico viola lo schiera titolare.