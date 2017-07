Szczesny, alla Juventus per vincere

ROMA, 19 LUG - "Perché la Juventus? Sono qui per vincere": queste le motivazioni che hanno convinto Wojciech Szczesny ad abbracciare la causa bianconera. "La Juventus ha vinto tutto - ha spiegato il portiere polacco - ed io voglio migliorare il mio livello, le mie prestazioni. Chi è arrivato qui in questi anni ha vinto tutto ed è migliorato. La Juve ti spinge a dare il massimo, non importa da dove arrivi. I miei difetti? Sono un giocatore della Juventus, non ho debolezze...".