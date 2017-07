Szczesny, aspetto questo giorno da mesi

ROMA, 19 LUG - "Aspettavo questo giorno da mesi, sono contento di essere qui": sono le prime parole del nuovo portiere della Juventus, l'ex romanista Wojciech Szczesny presentato oggi alla stampa. "Sono pronto a giocare, so che il ruolo di Buffon, nella storia del calcio e in questo club, è fondamentale, ma io voglio crescere e migliorare anche grazie a lui. Quando giochi in Italia non scegli la Juve, è la Juve che sceglie te". "A Roma - precisa a proposito del suo passato in giallorosso - ho passato del tempo splendido, con i tifosi e la squadra: ma ora sono contento di far parte di questo club". Inevitabili, poi, le domande sulla futura convivenza con il gigante Buffon che, prima o poi, potrebbe essere chiamato a sostituire in pianta stabile. "Sono contento di potermi allenare con lui - risponde il polacco - Mi potrà dare tanta esperienza: è un grande leader, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Spero di imparare molto da lui. E se c'è un giocatore che merita di vincere la Champions è proprio Gigi".