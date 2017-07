Psg: anche Cavani salta match con Roma

ROMA, 19 LUG - Non c'è nemmeno Edinson Cavani fra i venti giocatori convocati dal tecnico del Paris Saint-Germain Unai Emery per la prima gara di International Champions Cup, questa sera a Detroit contro la Roma. L'attaccante uruguaiano, giudicato non ancora nella forma sufficiente per affrontare il match, si aggiunge quindi alle altre stelle assenti Marco Verratti e Angel Di Maria: il primo alle prese con un leggero infortunio ad un ginocchio, il secondo con problemi muscolari. Del gruppo parigino fanno invece parte le altre vecchie conoscenze italiane Dani Alves, Marquinhos, Javier Pastore, Thiago Motta e Thiago Silva, oltre ad Adrien Rabiot, già a lungo obiettivo di mercato romanista. Il Psg ha raggiunto Detroit dal ritiro di Miami, in Florida, mentre i giallorossi si erano già attestati nella città del Michigan.