Lotti,scuola e sport prima volta insieme

ROMA, 19 LUG - "Per la prima volta il mondo dello sport e della scuola hanno cominciato a parlare e possono camminare insieme". Il ministro dello Sport Luca Lotti ha presentato così al Miur il progetto tra il ministero e la Figc 'Scuola e calcio, un'alleanza educativa'. "Una volta si pensava 'o giochi o studi', era una roba imbarazzante, ora invece abbiamo dato il via a questo rapporto nuovo tra sport e scuola. Cominceremo da settembre con una serie di iniziative. Ogni ragazzo che potrà fare sport nel tempo libero rappresenterà un scommessa vinta. Speriamo che questa giornata sia solo l'inizio non un punto d'arrivo". Il ministro dello Sport Lotti non ha risposto ad una domanda sulla decisione di rimandare l'esame di maturità da parte del portiere del Milan Gigi Donnarumma: "Oggi parliamo d'altro", ha tagliato corto il ministro.