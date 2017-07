Costacurta, mercato Milan il migliore

ROMA, 19 LUG - "Do un altissimo voto al mercato del Milan: se non è il migliore del mondo, finora è il migliore della galassia". L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta giudica così la campagna acquisti del club rossonero, sottolineando che "non ci sono per ora squadre nel panorama calcistico che abbiano fatto meglio". "Fassone e Mirabelli - ha aggiunto Costacurta a margine della presentazione presso il Miur del progetto "Scuola e calcio, un'alleanza educativa" - hanno messo a disposizione del mio amico Montella qualcosa di esplosivo". Poi, sulla decisione di Gigi Donnarumma di rimandare l'esame di maturità: "Credo si sia reso conto di aver fatto una piccola sciocchezza - spiega Costacurta, che è presidente del Comitato organizzatore dell'Europeo Under21 - Probabilmente era un po' sotto pressione e a 18 anni può anche capitare di fare qualche scelta sbagliata".