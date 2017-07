Tavecchio, Spagna? Brutto colpo immagine

ROMA, 19 LUG - "Non mi permetto di giudicare la situazione spagnola, ci sono i magistrati per questo; certo, è un brutto colpo all'immagine". A margine della conferenza presso il Miur sul tema "Scuola e calcio, un'alleanza educativa", il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio ha commentato così l'arresto del pari grado spagnolo Angel Maria Villar. "Non posso aggiungere altro - ha ribadito - Speriamo che ci siano i diritti per la sua difesa". Quindi, ad una domanda sul posticipo dell'esame di maturità da parte del portiere del Milan e della Nazionale Under 21 Gigi Donnarumma: "Ho già detto che dovrà fare gli esami", ha tagliato corto Tavecchio.