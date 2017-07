Mourinho, carriera Ferguson irripetibile

ROMA, 19 LUG - "Puoi ottenere grandi vittorie in una stagione, ma può bastare non averne in quella successiva per essere fuori: è successo con me al Chelsea, è successo con Ranieri al Leicester e succederà a molti altri. Ormai si ragiona solo sul breve termine". Lo ha detto José Mourinho in un'intervista con Espn Fc. "La carriera di Ferguson - ha aggiunto il tecnico del Manchester United - è stata unica (27 anni alla guida dei Red Devils, ndr) e credo che non sarà più possibile ripetere una cosa simile. Nessun'altro resterà più così a lungo in uno stesso club, né in uno stesso campionato. In termini di longevità in una squadra, penso che l'ultimo con una storia paragonabile a quella di Ferguson sarà Wenger (il manager francese suo rivale, alla guida dell'Arsenal dal '96, ndr)".