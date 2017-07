Mls: Giovinco in All Star contro Real

ROMA, 19 LUG - Sebastian Giovinco farà parte della selezione della Major League nordamericana che il 2 agosto, a Chicago, sfiderà il Real Madrid nel tradizionale All Star Game. L'attaccante italiano del Toronto Fc sarà in compagnia di altre stelle straniere come il brasiliano Kakà (Orlando City Sc), lo spagnolo David Villa (New York City Fc) e il tedesco Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire).