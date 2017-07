Boccia "Juve esempio di managerialità"

ROMA, 18 LUG - "Del Piero rimarrà sempre nei cuori di tutti gli juventini, poi è stata la volta di Pogba, Tevez, Morata, Pirlo, Bonucci, sono tutti grandi campioni che hanno fatto la storia di questi sei anni di successi della Juventus. Ma, come si dice in questi casi, i campioni passano, la Juve resta". Così Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera e dello Juventus Club Parlamento, a margine della premiazione a Montecitorio di Andrea Agnelli e Beppe Marotta per i sei anni di successi bianconeri. "Vivere sei anni di successi come ha fatto la Juventus non è un caso - ha aggiunto - Per ricordare un quinquennio di vittorie in serie A, sempre in casa bianconera, dobbiamo tornare indietro di 77 anni, ai primi anni di gestione della famiglia Agnelli. La Juventus, nei sei anni da leggenda, ha scritto la storia del calcio italiano e internazionale. Oggi è il simbolo del Made in Italy nel mondo proprio perché è un'azienda moderna, globale e gestita con grandissima competenza".