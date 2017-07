Pescara: Ganz, mi ispiro a papà

RIVISONDOLI (L'AQUILA), 18 LUG - Al termine della gara di questo pomeriggio a Rivisondoli (L'Aquila), con la Virtus Teramo, è stato presentato l'attaccante e figlio d'arte Simone Andrea Ganz, arrivato dalla Juventus dopo la stagione al Verona. Il 23enne è figlio di Maurizio, ex attaccante di Milan e Inter. "Ringrazio la società e il mister che mi hanno voluto fortemente. Quando ho letto le loro dichiarazioni non ci ho pensato due volte a venire al Pescara anche se c'erano altre squadre che mi volevano. Ho scelto Pescara per dimostrare di essere un attaccante importate e penso che questa sia la piazza giusta per poter crescere. Zeman è un maestro. Fa calcio da quarant'anni e cercherò di seguirlo perché con lui c'è solo da imparare e spero di far bene come altri attaccanti hanno fatto con il nostro tecnico. Spero anche di mettere in pratica gli insegnamenti di mio padre".