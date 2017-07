Crotone: goleada nella prima amichevole

SPEZZANO DELLA SILA (COSENZA), 18 LUG - Finisce 12-0 per il Crotone la prima amichevole della stagione a Moccone di Spezzano della Sila. Contro una rappresentativa di calciatori calabresi si mettono in mostra Budimr e Simone. I due attaccanti realizzano rispettivamente quattro e tre gol. La prima marcatura, però, è di Andrea Nalini, che ricomincia da dove aveva finito: suo infatti l'ultimo gol del Crotone nella passata stagione che permise la vittoria per 3-1 sulla Lazio. In rete anche Sampirisi, Acosty, Dussenne e Kotnik. "Abbiamo affrontato un avversario di non grande valore tecnico - ha detto Davide Nicola a fine gara - ma era quello che ci serviva in questo momento. Velocità e tempi di lettura sono ancora difettosi e perfettibile. Mi è piaciuto molto Budimir, che ha fatto i movimenti che desidero. Adesso aspetto che venga completata la rosa, perché siamo davvero pochi. Ci servono rinforzi in tutti i reparti".