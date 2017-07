Kirwan al Mestre, è figlio ex ct rugby

ROMA, 18 LUG - "Se non dovesse andare bene con il Mestre vorrei provare con qualche società di Serie D. In Nuova Zelanda il calcio sta crescendo, ma qui è un'altra cosa, e la mia metà italiana sta facendosi sentire troppo per non provarci sul serio". A parlare così è Niko Kirwan, 21enne centrocampista neozelandese, e italiano da parte di mamma Fiorella, che si sta allenando con il Mestre, club di Lega Pro, del tecnico Mauro Zironelli. Il cognome di questo ragazzo in prova è 'pesante', e anche la testimonianza che non sempre si sceglie di seguire le orme paterne: Niko è figlio di John Kirwan, ex ct della nazionale italiana di rugby e, da giocatore, campione del mondo con la maglia degli All Blacks nel primo torneo iridato, nel 1987. "Ho cominciato col calcio a 9 anni nella squadra del San Giuseppe, il quartiere di Treviso dove vivevo prima di tornare in Nuova Zelanda - racconta Kirwan jr. - e non ho mai pensato al rugby come alternativa. La mia vera sfida è il calcio italiano". In Nuova Zelanda ha giocato nel Wellington.