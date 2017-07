calcio: Tavano riparte dalla Carrarese

CARRARA (MASSA CARRARA), 18 LUG - Francesco Tavano, ex attaccante di Empoli, Valencia, Roma, riparte dalla Carrarese, squadra che partecipa al campionato di Lega Pro. Tavano, 38 anni, ritrova l'allenatore Silvio Baldini, che ebbe già a Empoli, e l'ex portiere Gianluca Berti, attuale direttore generale della Carrarese. Il contratto che lo lega al club toscano per la prossima stagione è stato siglato oggi a Carrara. L'attaccante ha giocato anche in Champions League con la maglia del Valencia.