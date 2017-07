Fiorentina: Kalinic atteso in ritiro

MOENA (TRENTO), 18 LUG - Nikola Kalinic è atteso a Moena domani, dopo le 48 ore di permesso in più concesse dalla Fiorentina per risolvere i suoi 'problemi familiari'. L'attaccante croato, dopo aver annunciato giorni fa di voler lasciare il club viola per trasferirsi al Milan, è al centro di un caso che ha irritato non poco la società. Al momento comunque il giocatore, che ha lasciato il ritiro giovedì scorso, pare intenzionato a mettersi a disposizione di Stefano Pioli. La Fiorentina non è disposta a dimezzare le richieste per l'eventuale cessione dell'attaccante che nel contratto in scadenza nel 2019 ha inserita una clausola da 50 milioni. Nel clan viola altre situazioni continuano ad essere sospese: quella riguardante Bernardeschi accostato da tempo alla Juve e quella relativa a Vecino sulle cui tracce c'è l'Inter a caccia di un centrocampista. L'uruguaiano, che oggi si è regolarmente allenato con i compagni agli ordini di Pioli, ha una clausola di 24 milioni pagabili in due tranche che vale fino al 10 agosto.