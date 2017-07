Maglia n. 10 di Totti andrà nello spazio

ROMA, 18 LUG - "Dopo il pallone in Curva, che ne dite della maglia numero 10 nello spazio?". Tramite il proprio account Twitter la Roma ha lanciato la sfida all'azienda aerospaziale 'Avio' che ha la propria sede operativa principale proprio vicino la Capitale, a Colleferro. Sfida alimentata anche da Francesco Totti che, sempre via social, ha scritto "Ok, io ci sto!" con tanto di video in cui autografa la sua casacca numero 10 "pronta per il lancio nello spazio". Lancio che sarà effettuato appunto dalla Avio come confermato sempre su Twitter da un cinguettio dell'azienda ("E se ci pensassimo noi?").