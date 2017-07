Cassano "ritiro sarebbe stata una c...

VERONA, 18 LUG - "Se avessi fatto questa scelta, di 'pancia', il ritiro, avrei fatto una c... clamorosa". Lo ha detto Antonio Cassano, in conferenza stampa a Verona, spiegando che la svolta è stata l'offerta della società di far arrivare a Verona, nonostante il ritiro, la sua famiglia. "Questo mi ha dato la forza - ha aggiunto Cassano - perché anche nel calcio la moglie e i miei figli sono la cosa più importante. Quando li ho visti mi sono emozionato". "Questo è il momento giusto per continuare, e fare l'ultimo miracolo della mia carriera, facendo una stagione fantastica con questa squadra" ha proseguito Cassano, ringraziando il direttore sportivo e il presidente dei gialloblù "per il sostegno ricevuto in queste ore".