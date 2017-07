Spalletti: mercato? Tifosi tranquilli

MILANO, 18 LUG - "Andiamo in Cina per prepararci al meglio e per piacere di più. I tifosi possono stare tranquilli, le cose si faranno seriamente". L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti, all'arrivo all'aeroporto di Malpensa poco prima di partire per la tournée in Cina, tranquillizza l'ambiente nerazzurro riguardo il mercato. "Avevamo i vincoli della Uefa e i dirigenti sono stati bravi. Facciamo le cose con i tempi giusti - spiega - e in maniera corretta. Non si va allo sbaraglio e a fare confusione".