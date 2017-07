Calcio: Arsenal, 90 mln per Lemar

ROMA, 18 LUG - L'Arsenal vuole lottare per la Premier e tornare in Champions e per riuscirci, dopo l'acquisto di Lacazette (pagato 53 milioni), ha messo gli occhi addosso a Thomas Lemar, il 21enne gioiellino del Monaco. E' lui, scrive oggi il 'Mirror', l'obiettivo n.1 di Arsene Wenger, disposto a pagare 90 milioni per uno dei protagonisti dell'ultima stagione in cui ha vinto la Ligue1 e arrivato in semifinale Champions col club monegasco.