Borriello: rinnovo era quello che volevo

CAGLIARI, 18 LUG - "Era quello che volevo. L'anno scorso si è creato un rapporto bellissimo con i compagni, l'allenatore e i tifosi. Non avevo motivo per cambiare, è stata una decisione presa quasi in modo naturale". Lo ha detto l'attaccante del Cagliari Marco Borriello dopo aver rinnovato il contratto, con opzione, fino al 2019. Obiettivi? "Innanzitutto la salvezza - ha spiegato - sarebbe come inserire un altro mattoncino nelle fondamenta per far crescere questo club. Poi, dal punto di vista personale, il raggiungimento del traguardo dei 100 gol, me ne mancano ancora 5, spero di superare questa quota". Maglia rossoblù, speranza azzurra. "Se dovessi giocare una stagione come quella appena trascorsa, c'è il sogno Mondiale, perché no - confessa il bomber - sarà difficile ma ci voglio provare, ce la metterò tutta. In fondo, a parte Immobile e Belotti, vedo che negli altri ruoli dell'attacco c'è molta alternanza e Ventura ha speso parole lusinghiere sul mio conto".